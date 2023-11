DSC gewinnt nach Rückstand und holt 6. Sieg in Folge: "Wir haben an uns geglaubt!"

"Ich freue mich, dass ich mich dann wieder steigern konnte", sagte Straube. Und lobte zugleich ihre Mitspielerinnen: "Wir mussten uns durchbeißen. Deshalb bin ich so stolz, dass jede am Ende noch eine Schippe draufgelegt hat."

DSC-Kapitänin Jennifer Janiska (29, r.) hat hier im Angriff einen schweren Stand gegen Suhls Doppelblock mit Marie Hänle (21, M.) und Roosa Laakkonen (29). © Lutz Hentschel

Kapitänin Jennifer Janiska (29), mit 22 Zählern zweitbeste Punktesammlerin hinter Grace Frohling (22, 23 Punkte), sieht das ebenso: "Dieser Sieg tut für unser Selbstbewusstsein richtig gut. Das Spiel lief doch schon für Suhl. Aber wir haben an uns geglaubt und sind zurückgekommen. Du musst immer bis zum Ende spielen."

Nach dem wettbewerbsübergreifend sechsten Sieg in Folge geht es für die DSC-Volleyballerinnen hammerhart weiter.

Am Mittwoch (19 Uhr) steht in der Margon Arena das Rückspiel im CEV-Cup gegen den spanischen Supercup-Gewinner CV Gran Canaria an, am Samstag tritt die Mannschaft von Chefcoach Alex Waibl (55) in der Bundesliga beim Tabellen-Zweiten Allianz Stuttgart an.

Und schon am 22. November (18 Uhr, Margon Arena) gibt es das Wiedersehen mit dem VfB Suhl im Viertelfinale des DVV-Pokals.