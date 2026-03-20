DSC guckt nach vorne: Nach der Schlacht gegen Chieri kommt Münster!

Dresden - Erneut lieferten die DSC -Schmetterlinge am Mittwochabend einen knallharten Kampf, auch wenn letztlich wieder eine 2:3-Niederlage (13:25, 25:17, 26:28, 25:23, 12:15) dabei herumkam. Wie schon im Hinspiel setzte sich nach zwei unfassbar intensiven Stunden der Favorit aus Chieri durch - und trifft im Finale auf Galatasaray Istanbul.

Marta Levinska (24) schmetterte in Turin 33 Punkte. Wie viele werden es am Samstag gegen Münster? © IMAGO/Matthias Rietschel

"Nach dem ersten Satz sind wir sehr, sehr gut zurückgekommen und haben wirklich starken Volleyball gespielt. Wir konnten daran anknüpfen, was wir in den ersten beiden Sätzen in Dresden gezeigt haben", sagte DSC-Libera Patricia Nestler (24) nach dem Aus im CEV-Cup.

Druck im Aufschlag und dabei sogar weniger fehleranfällig als der Gegner aus Italien, eine stabile Annahme und eine sichere Block-Feldabwehr - die Dresdnerinnen waren auf den Punkt da. Dazu schmetterte Marta Levinska (24) dem Gegner die Bälle um die Ohren und machte 33 Punkte - war überragend aufgelegt.

"Wir haben ganz tolle Rallyes gespielt", so Nestler. Die DSC-Kapitänin goss allerdings auch etwas Wasser in den Wein: "Dass der dritte Satz so geendet ist, ist ärgerlich. Aber gehört im Volleyball auch dazu." Was war passiert?

Beim Stand von 26:27 leistete sich ihr Team einen Positionsfehler, die Chieri bekam einen Punkt und der Durchgang ging an den Kontrahenten. "Es war ein episches Match", fasste Alex Waibl (58) zusammen. Ein verfrühtes Geschenk zu seinem an diesem Freitag 58. Geburtstag.