DSC in Münster gefordert: "Sind deutlich weiter als zu Saisonbeginn"

Dresden - Zum Abschluss der Englischen Woche geht es am heutigen Sonntag (16 Uhr) für die DSC -Schmetterlinge in die Sporthalle Berg Fidel.

Den Rückenwind durch den Einzug ins Pokal-Halbfinale haben aber definitiv die Dresdnerinnen. Münster wartet in der Liga seit dem 18. Oktober noch immer auf einen Sieg. Dazwischen lagen nur die beiden Erfolge im Pokal gegen Vilsbiburg (Achtelfinale) und Wiesbaden (Viertelfinale). Die Mädels von der Elbe haben zuletzt drei Bundesliga-Siege in Folge eingefahren.

"In Rückstand zu geraten, ist nicht das Problem. Am Ende nicht in Rückstand zu sein, das ist die Schwierigkeit", sagte Waibl schmunzelnd. Dennoch, genau das ist das Ziel für die Auswärtsfahrt nach Nordrhein-Westfalen: Am Ende eben nicht in Rückstand zu sein.