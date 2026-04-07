DSC kann Finale klarmachen! Trotzdem tritt Waibl auf die Euphoriebremse

Dresden - Was war das für ein wilder Schlagabtausch? Während die meisten noch Eier suchten, rangen die DSC-Schmetterlinge über fünf intensive Runden und insgesamt 127 Minuten Hauptrundensieger Stuttgart nieder . Am Mittwoch können die Elbestädterinnen (19 Uhr) vor den eigenen Fans das Finale klarmachen.

Alex Waibl riss nach dem Sieg in Spiel eins die Faust in die Luft. Am Mittwoch kann er mit seinem Team die erneute Finalteilnahme klarmachen. © imago/eibner

Den Beweis dafür, dass in der "Best of Three"-Serie zwischen beiden Teams, die sich zum vierten Mal hintereinander im Halbfinale duellieren, alles möglich ist, lieferte bereits die Partie am Ostersonntag.

"Im Tiebreak haben wir bei 8:6 die Kontrolle", fand Alex Waibl (58): "Und dann machen sie vier Punkte in Folge aufgrund schwacher Annahmen von uns. Da war das Spiel eigentlich schon weg."

Stuttgart kam zurück, setzte sich ab und hatte sogar drei Matchbälle.

"Wir haben nie aufgegeben, sind immer dran geblieben und haben immer versucht, irgendwie noch was draufzupacken. Am Ende dann vielleicht mit dem Quäntchen Glück, aber vor allem mit der Entschlossenheit, die du dann brauchst", sagte der 58-Jährige stolz.