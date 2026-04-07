DSC kann Finale klarmachen! Trotzdem tritt Waibl auf die Euphoriebremse

Nach dem Fünfsatzkrimi gegen Allianz MTV Stuttgart kann der Dresdner SC am Mittwoch vor heimischem Publikum das Final-Ticket um die Meisterschaft lösen.

Von Tim Schölzel

Dresden - Was war das für ein wilder Schlagabtausch? Während die meisten noch Eier suchten, rangen die DSC-Schmetterlinge über fünf intensive Runden und insgesamt 127 Minuten Hauptrundensieger Stuttgart nieder. Am Mittwoch können die Elbestädterinnen (19 Uhr) vor den eigenen Fans das Finale klarmachen.

Alex Waibl riss nach dem Sieg in Spiel eins die Faust in die Luft. Am Mittwoch kann er mit seinem Team die erneute Finalteilnahme klarmachen.
Alex Waibl riss nach dem Sieg in Spiel eins die Faust in die Luft. Am Mittwoch kann er mit seinem Team die erneute Finalteilnahme klarmachen.  © imago/eibner

Den Beweis dafür, dass in der "Best of Three"-Serie zwischen beiden Teams, die sich zum vierten Mal hintereinander im Halbfinale duellieren, alles möglich ist, lieferte bereits die Partie am Ostersonntag.

"Im Tiebreak haben wir bei 8:6 die Kontrolle", fand Alex Waibl (58): "Und dann machen sie vier Punkte in Folge aufgrund schwacher Annahmen von uns. Da war das Spiel eigentlich schon weg."

Stuttgart kam zurück, setzte sich ab und hatte sogar drei Matchbälle.

Wahnsinn zum Halbfinal-Auftakt: DSC gewinnt 5-Satz-Krimi in Stuttgart
DSC Volleyball Wahnsinn zum Halbfinal-Auftakt: DSC gewinnt 5-Satz-Krimi in Stuttgart

"Wir haben nie aufgegeben, sind immer dran geblieben und haben immer versucht, irgendwie noch was draufzupacken. Am Ende dann vielleicht mit dem Quäntchen Glück, aber vor allem mit der Entschlossenheit, die du dann brauchst", sagte der 58-Jährige stolz.

DSC Volley: Dresden hat nun zwei Matchball-Spiele

Wahnsinns-Moral von Rosa Entius (22, l.) &amp; Co.: Drei Matchbälle wehrte die DSC-Diagonalangreiferin mit ihrem Team ab, ehe sie selbst ihre erste Chance zum Sieg nutzten.
Wahnsinns-Moral von Rosa Entius (22, l.) & Co.: Drei Matchbälle wehrte die DSC-Diagonalangreiferin mit ihrem Team ab, ehe sie selbst ihre erste Chance zum Sieg nutzten.  © imago/Pressefoto Baumann

Großen Anteil am Comeback hatten Rosa Entius (22) und Larissa Winter (21), die im Doppelwechsel für das Stamm-Duo auf Diagonal und im Zuspiel, Marta Levinksa (24) und Emma Grome (23), in den entscheidenden Phasen kamen und lieferten.

Beim eigenen Matchball half dann auch etwas Glück: Stuttgarts Diagonale Pauline Martin (23) trat bei ihrem Angriff über die Linie unterm Netz. Auch deshalb weiß Waibl: "Wir müssen den Schritt erst noch gehen. Und das wird ein schwieriger Schritt."

Denn: "Wir haben erst einmal nur verhindert, dass es am Mittwoch zu Ende gehen kann. Mehr ist es nicht", drückte Alex Waibl nach dem Thriller bei den Schwaben ein wenig auf die Euphoriebremse: "Wir haben jetzt nicht nur eine, sondern zwei Chancen, das entscheidende Spiel zu gewinnen. Aber jedes Spiel für sich bleibt fünfzig-fünfzig. Das ändert sich nicht."

Pures Gefühlschaos bei Coach Waibl: DSC umgeht Nachsitzen nur knapp
DSC Volleyball Pures Gefühlschaos bei Coach Waibl: DSC umgeht Nachsitzen nur knapp

Der erste Matchball im Halbfinale liegt beim DSC.

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Eibner, IMAGO/Pressefoto Baumann

Mehr zum Thema DSC Volleyball: