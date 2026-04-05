Wahnsinn zum Halbfinal-Auftakt: DSC gewinnt 5-Satz-Krimi in Stuttgart

Zum Auftakt in die Halbfinalserie gewannen die Volleyballerinnen des Dresdner SC bei Hauptrundensieger MTV Stuttgart 3:2.

Von Tim Schölzel

Stuttgart - Zum vierten Mal in Serie mussten die Volleyballerinnen des Dresdner SC in Spiel eins des Halbfinals beim MTV Stuttgart ran, zum ersten Mal gab es in der "Best of three"-Serie zum Auftakt einen Sieg. Am Ostersonntag setzten sich die DSC-Schmetterlinge nach 126 intensiven Minuten 3:2 (20:25, 25:18, 15:25, 25:22, 16:14) durch - und können Mittwoch den Einzug ins Finale klarmachen.

Riesenjubel beim DSC: Larissa Winter (21, 2.v.r.) & Co. haben zum Auftakt ins Halbfinale in Stuttgart gewonnen. © IMAGO / Pressefoto Baumann 11:14 lagen die Dresdnerinnen im Tiebreak schon zurück. Mette Pfeffer (20) blieb beim Aufschlag cool, Amanda Siksna (23) und Rosa Entius (22) wehrten mit überragenden Blocks drei Matchbälle ab. Die Diagonalangreiferin, die gemeinsam mit Larissa Winter (21) im Doppelwechsel kam und entscheidenden Einfluss auf die Partie nahm, besorgte den ersten Matchball. Zum Triumph in der SCHARRena half ein wenig Glück und ein Stuttgarter Übertritt am Netz. "Überwältigt", sagte MVP Winter nach dem Sieg am DYN-Mikro, während im Hintergrund die lautstarken "DSC! DSC! DSC!"-Rufe der mitgereisten Supporter durch die Halle schallten. DSC Volleyball Pures Gefühlschaos bei Coach Waibl: DSC umgeht Nachsitzen nur knapp "Es ist gerade ganz viel los, ganz emotional. Ich kann das gar nicht in Worte fassen", freute sich die Zuspielerin, die einen direkten Blockpunkt beisteuerte.

DSC-Mädels kämpfen sich mehrfach ins Spiel zurück