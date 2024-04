Superstar Rivers nicht zu stoppen: DSC kommt in Stuttgart unter die Räder!

Stuttgart - "Wenn der Star so drauf ist, muss Stuttgart in den Play-offs nicht angst und bange sein", meinte der Kommentator von Dyn am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr. Keine anderthalb Stunden brauchte der MTV, um in eigener Halle die Schmetterlinge des Dresdner SC mit einer 0:3-Pleite (20:25, 18:25, 23:25) nach dem ersten Duell des Play-off-Halbfinals (best of three) nach Hause zu schicken.