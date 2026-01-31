Pleite im Ost-Klasssiker: DSC verpasst Tabellen-Sprung

Schwerin - Zum dritten Mal in dieser Saison stand der Ost-Klassiker an. Zweimal gewannen die Volleyballerinnen des Dresdner SC - 3:1 im Supercup und 3:2 in der Bundesliga-Hinrunde. Im Rückspiel setzte es beim SSC Schwerin allerdings eine 1:3 (25:16, 22:25, 20:25, 19:25)-Niederlage.

Der Doppel-Block von Marta Levinska (24) und Mette Pfeffer (20, v.l.) stand nur im ersten Satz sicher. © Dietmar Albrecht

"Für uns ein bitterer Spielausgang. Ich hatte schon das Gefühl, dass etwas möglich ist. Wir haben echt gut angefangen im ersten Satz", sagte DSC-Kapitänin Patricia Nestler (24) nach der Partie am DYN-Mikro.

Denn dass beide Teams am Mittwoch noch in der Champions League auf der Platte um wichtige Punkte gekämpft hatten, sah man in der Palmberg Arena zunächst nur einem Team an.

Nestler & Co. wirkten frisch und konzentriert, machten viel weniger Fehler.

Dazu brillierte die Libera in der Annahme und Abwehr gegen ihren Ex-Verein.

Überragend agierten die Dresdnerinnen vor allem in einer Statistik - im Blocken. Sieben zu zwei stand es hier schon nach dem ersten Durchgang. Treffend machte Emma Grome (23) auch per Block den 25. Punkt der Elbestädterinnen zur 1:0-Satzführung klar.