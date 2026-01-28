Keinen Bock auf Rechenspiele: DSC will CEV-Cup klarmachen

Dresden - Zwei Spiele in der Champions League haben die DSC-Volleyballerinnen noch vor sich. Am Mittwoch kommt der polnische Klub Commercecon Lodz nach Sachsen (19 Uhr). Es geht um den Verbleib im internationalen Geschäft.

DSC-Kapitänin Patricia Nestler (24) geht mit Selbstbewusstsein ins Spiel gegen Lodz. © Lutz Hentschel

"Wir haben eine ganz klare Zielsetzung", geht DSC-Kapitänin Patricia Nestler (24) selbstbewusst voran: "Wir wollen gewinnen."

Sowohl für die Dresdnerinnen als auch für das Team aus dem Nachbarland waren Conegliano und Ankara eine Nummer zu groß.

Die Italienerinnen und die Türkinnen, Letztere müssen kommenden Mittwoch noch mal in Sachsen antreten, werden in die K.-o.-Phase einziehen.

Das Ende der internationalen Saison muss das aber noch nicht sein. Der Drittplatzierte darf weiterhin durch Europa reisen, "steigt" in den CEV-Cup ab.