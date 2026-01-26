DSC-Mutmacher für die Champions League, doch Bangen um Miku Akimoto

Dresden - Über vier Runden lieferten die DSC-Schmetterlinge einen engen Kampf gegen Spitzenreiter Stuttgart. Nach 109 Minuten stand trotzdem eine 1:3 (25:23, 23:25, 19:25, 22:25)-Niederlage - weil es vor allem einen gravierenden Unterschied gab.

Mette Pfeffer (18, l.) & Co. fanden gegen Stuttgart bessere Lösungen als im Hinspiel. © Lutz Hentschel

"Wir haben in der Annahme ein bisschen gestruggelt", sagte DSC Mittelblockerin Mette Pfeffer (18) nach der Partie: "Eigentlich nur bei der Nummer zwölf, das waren schon echte extrem gute Aufschläge. Bei dem Rest war es ganz gut." Genau das belegt auch die Statistik. Lucia Varela Gomez (22), Stuttgarts Nummer zwölf und Pfeffers Gegenstück bei den Schwäbinnen im Mittelblock, erzielte durch ihre kraftvollen Sprungaufschläge allein fünf Punkte - die Dresdnerinnen kamen insgesamt auf nur vier Zähler.

Das allein war aber nicht der Grund, weshalb die Gäste, die in der ausverkauften Margon Arena erst ihren zweiten Satz in dieser Bundesliga-Saison abgaben, letztlich als Siegerinnen von der Platte gingen.

"Wir haben einfache Situationen nicht gut gelöst. In der Abwehr oder wer dann den zweiten Ball zuspielt", erklärte Pfeffer: "Das hat uns den Sieg gekostet."

Eine ganz bittere Nachricht gab es trotzdem: Außenangreiferin Miku Akimoto spürte noch vor der Partie Schmerzen am Fuß. Wie schwer die Verletzung der Japanerin ist und wie lange sie deswegen ausfällt, müssen Untersuchungen zeigen.