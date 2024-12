DSC-Pleite ein Weckruf zur richtigen Zeit? "Sie wollten es mehr"

Gegen Schwerin hatten Patricia Nestler (23, M.) und Co. - wie hier beim Matchball - meist nur das Nachsehen. © Lutz Hentschel

"Ich denke schon, dass wir das brauchten, auch wenn ich's gern vermieden hätte", sagte Waibl bezogen auf die Pleite. Es fehlte seinem Team an "Schärfe, Bereitschaft und Dringlichkeit".

Das sei sehr typisch für Teams, die erfolgreich sind, sprach Waibl aus seiner langen Trainererfahrung. Und er wurde etwas konkreter: "Der Angriff aus der Abwehr und die Annahmefehler waren entscheidend."

Hier agierten seine Schützlinge das gesamte Spiel über zu ungenau oder fehlerbehaftet - im Gegensatz zu den Gästen. Auch deswegen blieb Dresdens Top-Scorerin Marta Levinska (23) blass.

"Darauf waren sie gut vorbereitet. Wir waren nicht so effizient", so Waibl. Die Lettin kam lediglich auf neun Punkte. Nur in Wiesbaden waren es weniger. Damals kam für die 23-Jährige bereits im zweiten Satz Eva Zatkovic (23) rein. Die Option haben die Dresdnerinnen nun nicht mehr.