Schock vor Kracher-Duell: DSC-Angreiferin verlässt Dresden vorzeitig!

Dresden - Schock bei Dresdens Volleyballerinnen! Kurz vor dem Kracher-Duell am morgigen Samstag gegen den SSC Palmberg Schwerin hat der DSC bekannt gegeben, dass der Vertrag mit Diagonalangreiferin Eva Zatkovic (23) vorzeitig aufgelöst wurde.

Erst im Sommer war die Slowenin in die sächsische Landeshauptstadt gewechselt und hatte einen Vertrag für die komplette Saison unterschrieben, jetzt aber gehen Klub und Spielerin bereits nach wenigen Monaten getrennte Wege.

Eva Zatkovic trägt ab sofort nicht mehr das Trikot des Dresdner SC. © Lutz Hentschel

Nach dem Abschied von Zatkovic hat der DSC auf der Diagonalpostion jetzt ein großes Problem, denn es steht nur noch Marta Levinska (23) zur Verfügung. Damit sollte sich diese nicht nur nicht verletzten, Waibl fehlt vorerst auch das taktische Element des Doppelwechsels.

Entsprechend sondieren die Dresdner jetzt den Markt, doch es wird schwierig, gleichwertigen Ersatz für die Slowenin zu finden: Zwar kam sie in der Starting Six meist nicht an Levinska vorbei, überzeugte aber stets, wenn sie aufs Feld durfte.

In zehn Spielen punktete die 23-Jährige 41 Mal, holte sich sogar zweimal die Goldene MVP-Medaille für die beste Spielerin der Partie ab.

Besonders im Pokalfinale gegen den USC Münster am 2. März kommt Zatkovics Abschied den DSC teuer zu stehen: Selbst wenn bis dahin eine neue Spielerin verpflichtet wird, ist sie für das Endspiel im DVV-Pokal nicht spielberechtigt, da sie bereits zum Zeitpunkt eines vorherigen Pokalspiels hätte lizenziert sein müssen.