Bittere Pleite im Tiebreak: DSC unterliegt Suhl im zweiten Finalspiel erneut

Dresden - Zwei Sätze lief bei den DSC-Schmetterlingen gar nichts, dafür aber auch zwei Durchgänge sehr viel. Weil die Suhlerinnen im Tiebreak ihre Chancen nutzten, gab's für die Dresdnerinnen in Spiel zwei der Final-Serie eine 2:3 (25:23, 11:25, 26:24, 14:25, 13:15)-Pleite. Das Team aus Thüringen kann den deutschen Meistertitel bereits am Mittwoch klarmachen.

Nach der zweiten Pleite im Finale gegen Suhl war die Enttäuschung bei Jette Kuipers (r.) & Co. groß. © Lutz Hentschel

"Es ist extrem schade und extrem enttäuschend", sagte Patricia Nestler und fügte an: "Wir haben nicht unseren besten Volleyball gespielt. Und es war trotzdem eng. Dass wir die Serie zu Hause nicht ausgleichen konnten, ist einfach sehr bitter."

Trotz der Rückkehr der Kapitänin gab es vorm Spiel den nächsten personellen Rückschlag für den DSC: Teresa Ziegenbalg und Amanda Siksna fehlten krankheitsbedingt im Protokoll. Positiv wirkte sich die Nestler-Rückkehr auf Lorena Lorber Fijok aus, die auf ihren angestammten Außenangriff durfte.

Schon nach dem achten Punkt - Fijok blockte Monika Brancuska zum 4:4 - gab es fast kein Halten mehr unter den 3000 Fans in der ausverkauften Margon Arena. Die Slowenin hatte direkt im Anschluss erneut oben am Netz ihre Finger am Ball. Marta Levinska bedankte sich nach Zuspiel von Emma Grome gleich doppelt und machte den Vier-Punkte-Lauf zum 6:4 perfekt.

Die Stimmung kochte in der Halle nun so richtig. Wer nach dem Halbfinale gegen Stuttgart dachte, dass mehr nicht geht, der irrte sich. Der Jubel in der "Margon Hölle" über Levinskas Ass zum 18:14 war so laut, dass die Lettin den Pfiff zur Auszeit durch Gäste-Coach Laszlo Hollosy gar nicht erst mitbekam.

Mette Pfeffer schob den Ball durch den Suhler Block zum ersten Satz der DSC-Schmetterlinge in der Finalserie.