DSC surft weiter auf der Erfolgswelle: Jetzt kommen Suhl und der neue Kalender!

Dresden - Das hatten sie sich verdient. Nach dem starken Auftritt und dem 3:0-Sieg im Hinspiel des CEV-Cups beim spanischen Supercup-Gewinner CV Gran Canaria gab es für die DSC-Volleyballerinnen am Strand beim Italiener Pizza und ein Glas Wein.

DSC-Diagonalspielerin Grace Frohling (22, r.) im Angriff gegen den Doppelblock von CV Gran Canaria. © CEV/PR

"Das Spiel war, wie ich es erwartet hatte. Unser Gegner war physisch stark, agierte mit viel Biss", sagte Chefcoach Alex Waibl (55). "Wir hatten nach zwölf Stunden Reise kein richtiges Training. Am Anfang dauerte es bissel, bis wir Gefühl für den Ball hatten."

Im ersten Satz ging der DSC beim 24:23 erstmals in Führung, gewann 25:23. Den zweiten Durchgang holten sich die Dresdnerinnen mit 25:21. Der dritte wurde zur Nervenschlacht. Erst mit dem achten Matchball und nach zwei abgewehrten CV-Satzbällen konnten die DSC-Girls den Sack zum 3:0-Erfolg zubinden.

"Wir hätten uns nicht beklagen können, wenn wir den dritten Satz verloren hätten. Aber wir haben am Ende dann das beste Niveau gespielt, das wir konnten", sagte Waibl.

Mit Jennifer Janiska (29, 17 Punkte), Grace Frohling (22, 15 Punkte), Hester Jasper (22, 13 Punkte) und Tia Jimerson (24, 12 Punkte) punkteten vier Schmetterlinge zweistellig.

Um in die nächste Runde einzuziehen, muss der DSC im Rückspiel am Mittwoch (19 Uhr) in der Margon Arena zumindest zwei Sätze gegen Gran Canaria gewinnen. Fest steht bereits: Als Gegner wartet im Achtelfinale der Schweriner SC!