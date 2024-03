Würfel sind gefallen: Mit diesem Gegner bekommt es der DSC im Viertelfinale zu tun!

Tia Jimerson (24, r.) schmetterte hier dem Potsdamer Doppelblock den Ball um die Ohren. Die DSC-Mittelblockerin machte am Sonnabend 22 Punkte. © Lutz Hentschel

Nach dem 3:1-Sieg in der rappelvollen Margon Arena gegen den SC Potsdam meinte Top-Scorerin Tia Jimerson (24): "Mir ist es egal, ob wir gegen Schwerin oder Stuttgart im Halbfinale spielen - es sind beides schwierige Gegner." Da wusste die Mittelblockerin des DSC noch nicht, wie Schwerin in Suhl spielt.

Die Partie begann am Sonnabend erst um 19 Uhr und am Ende gewannen die Thüringerinnen 3:2, aber die Norddeutschen holten einen Zähler. Dadurch zogen sie in der Zwischenrunde an Stuttgart vorbei auf Platz eins.

Das bedeutet für das Team von Alex Waibl (55): Im Viertelfinale geht's gegen Wiesbaden. Im Normalfall sollte Dresden die "Best of three"-Serie nach dem Heimspiel am 23. März und dem Auswärtsauftritt am 27. März entschieden haben.

Danach käme es im Halbfinale aller Voraussicht nach zum Duell mit Stuttgart. Dass sich der Meister und amtierende Pokalsieger gegen Münster im Viertelfinale durchsetzt, ist selbstverständlich.

Jimerson wird trotzdem nicht angst und bange: "Wir wollen stark anfangen, so wenig wie möglich Sätze abgeben und das Ding zu Ende bringen."