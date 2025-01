DSC trotzt Holper-Start: "Gefühl, wann man draufgehen muss"

Das Team von Alex Waibl (56) schlug gegen Suhl nach einem Rückstand eindrucksvoll zurück. © Lutz Hentschel

Der erste Durchgang erinnerte den 56-Jährigen an die 0:3-Niederlage gegen Schwerin: "Wir haben den ersten Satz so gespielt wie letzte Woche. Wir hatten Fehler im Aufschlag, in der Annahme und im Angriff."

Im Gegensatz dazu gab es in Meiningen nach dem 0:1 aber eine deutliche Leistungssteigerung. "Wir haben dann unser Spiel bis zur Schlussphase sehr konstant und sehr gut durchgebracht", erklärte Waibl. Alle drei Gewinnsätze holten sich die DSC-Schmetterlinge mit mindestens fünf Zählern Vorsprung.

Im vierten Durchgang hätte es sogar noch deutlicher ausgehen müssen. 23:11 lagen die Dresdnerinnen bereits vorn, dann kamen die Thüringerinnen noch mal ran.

Anlass zum einzigen Kritikpunkt, den der Coach nach dem Sieg hatte: "Wir haben die Konzentration etwas zu früh verloren."