DSC verliert deutlich und muss zur Entscheidung nach Wiesbaden!

Dresden - Lange Gesichter bei den DSC-Volleyballerinnen. Eine Woche nach dem 3:0-Sieg beim VC Wiesbaden konnten die Dresdnerinnen den Vorteil nicht nutzen und verloren die zweite Viertelfinal-Partie in der heimischen Margon Arena glatt mit 0:3 (22:25, 20:25, 20:25). Damit muss die Entscheidung über den Einzug ins Meisterschafts-Halbfinale im dritten und entscheidenden Spiel am Mittwochabend in Wiesbaden fallen.