Nach 0:3-Klatsche: DSC will gegen Schwerin Reaktion zeigen!

Dresden - Nach dem bitteren 0:3 in Stuttgart ist beim Dresdner SC Wiedergutmachung angesagt! Am Samstag um 19 Uhr trifft das Team von Alex Waibl (57) im Bundesliga-Kracher auf den SSC Palmberg Schwerin und will die Punkte wieder in der eigenen Halle behalten.

Vor vier Wochen gewann der DSC gegen Schwerin den Supercup, am Samstag sollen Punkte in der Liga her. © Lutz Hentschel

"Wir haben gegen ein Team gespielt, das einfach besser war als alles, was wir selbst bisher gespielt haben", analysierte Waibl die klare Niederlage gegen Stuttgart nüchtern. "Jetzt heißt es: Das Spiel so schnell wie möglich abhaken und am Samstag wollen wir unbedingt eine Reaktion zeigen!"

Im Supercup Anfang Oktober hatten die DSC-Schmetterlinge Schwerin schon einmal in Schach gehalten – 3:1 hieß es damals in der heimischen Arena. Doch diesmal wird es laut Waibl "ein anderes Spiel".

"Das erste Duell war schon relativ eng. Da hatten wir in den entscheidenden Phasen einfach etwas mehr die Oberhand", erinnerte sich der DSC-Coach und wusste auch: "Schwerin hat den Rhythmus noch nicht ganz gefunden, wird mit den vielen neuen Spielerinnen aber immer besser. Es wird ein heißes Match, aber nach der Niederlage in Stuttgart wollen wir die Punkte unbedingt in Dresden behalten!"