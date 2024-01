Spannung an der Bundesliga-Spitze: Jetzt wartet der Europapokal auf den DSC!

In Gefahr war der nur im zweiten Satz, als die Gastgeberinnen nach einer 2:0-Führung mit 9:17 ins Hintertreffen gerieten. "Da sind wir in der Annahme bissel ins Straucheln gekommen, haben den Faden verloren", sagte Chefcoach Alex Waibl (55).

Vilsbiburgs Anna Spanou (28, auf Trage) musste nach nur wenigen Minuten verletzt vom Feld. © Matthias Rietschel

Überschattet wurde das Spiel von der schweren Verletzung der Vilsbiburgerin Anna Spanou (28).

Die Angreiferin verletzte sich gleich zu Beginn des ersten Satzes am linken Knie, lag mit schmerzverzerrtem Gesicht und weinend am Boden.

Nach Erstbehandlung durch DSC-Mannschaftsarzt Dr. Tino Lorenz (61) wurde sie von Sanitätern vom Feld gebracht.

Der DSC ist diese Woche im CEV-Cup im Einsatz. Jennifer Janiska & Co. fliegen am Dienstag nach Zürich, treten am Mittwochabend zum ersten Play-off-Duell bei Viteos Neuchatel an.