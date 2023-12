DSC von Infekten geplagt! Gelingt heute trotzdem der dritte Sieg gegen Schwerin?

Am Dienstag schmiss der DSC Schwerin aus dem CEV-Cup. Gelingt am Samstag der dritte Sieg im dritten Aufeinandertreffen in Serie? © IMAGO / Ostseephoto

Vier Tage, nachdem die Dresdnerinnen mit einem 3:1-Sieg in Mecklenburg-Vorpommern den Gegner aus dem CEV-Cup geworfen und ihren Einzug in die nächste Runde gefeiert hatten, steigt am Samstag an gleicher Stelle das Bundesliga-Gipfeltreffen Erster gegen Zweiter.

DSC-Chefcoach Alex Waibl (55) redet nicht um den heißen Brei herum: "Unser Energieniveau ist niedrig. Wir haben diverse Infekte. Und das Mammutprogramm raubt Kraft." Deshalb gab er seinen Schützlingen am Mittwoch und dazu den halben Donnerstag frei. Balltraining gab es danach nur reduziert.

Waibl, der auch schon weiterblickend an das DVV-Pokal-Halbfinale gegen Stuttgart am 14. Dezember denken muss, macht klar: "In Schwerin werden nur Leute auf dem Feld stehen, die absolut fit sind."

Ob Aleksandra Jegdic (29) dazu gehört, ist offen. Die Weltklasse-Libera fehlte bereits im zweiten CEV-Cup-Duell am Dienstag wegen eines fiebrigen Infekts, war anschließend in Schwerin im Hotel geblieben, während das Team zurück nach Dresden fuhr.