Stark! DSC wirft Schwerin aus dem CEV-Cup und zieht in die nächste Runde ein

Schwerin - Die DSC-Schmetterlinge haben es geschafft! Sie haben den deutschen Rivalen SSC Palmberg Schwerin aus dem Europacup-Rennen geworfen. Mit einem 3:1-Auswärtserfolg sind die Dresdnerinnen um die überragende Kapitänin Jennifer Janiska in die nächste Runde des CEV-Cups eingezogen.

Der Jubel bei den DSC-Schmetterlingen kennt keine Grenzen: Es geht in die nächste Runde des CEV-Cups. © Dietmar Albrecht

Die Mannschaft von Chefcoach Alex Waibl hatte das Hinspiel in der Margon Arena mit 3:0 gewonnen, musste in Mecklenburg-Vorpommern zwei Sätze holen, um weiter im internationalen Geschäft zu bleiben.

Der Schock: Stammlibera Aleksandra Jegdic fiel mit einem fiebrigen Infekt aus. So musste die 18 Jahre junge Lotte Goertz Verantwortung übernehmen.



"Wir müssen versuchen, relativ schnell einen Fuß in die Tür zu bringen, um unsere Stärken ausspielen zu können", hatte Waibl vor dem Rückspiel erklärt. Das gelang im ersten Satz zu keiner Zeit. Die Dresdnerinnen wurden vom SSC regelrecht überfahren - 16:25.

Im zweiten Durchgang legten die Gastgeberinnen in der Anfangsphase erneut vor, doch mit dem 7:6 durch Grace Frohling war der DSC erstmals vorn. Der Fuß schob sich langsam in die Tür. Die Führung wechselte in der Folge mehrfach. Aber die Crunchtime gehörte dem DSC - 25:22.

"Im zweiten Satz haben wir Druck mit dem Aufschlag entwickelt, dann waren auch die Emotionen da. Das war wichtig", freute sich Janiska.