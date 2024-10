Einwechslungen entscheiden Partie! Siegesserie der DSC-Mädels hält

Wiesbaden - Die Siegesserie der DSC-Volleyballerinnen geht weiter! Beim VC Wiesbaden sah es aber zunächst gar nicht danach aus. Am Ende setzten sie sich in einem engen und intensiven Spiel 3:1 (20:25, 26:24, 25:22, 25:20) durch.

Lorena Lorber Fijok (l., 21) und Emma Clothier (23) haben mit dem DSC das Ligaspiel beim VC Wiesbaden für sich entscheiden können. (Archivbild) © IMAGO/Matthias Rietschel

Die Partie startete ohne Eingewöhnungsphase, beide Teams schenkten sich nichts. Die Gastgeberinnen konnten sich nach einem zunächst ausgeglichenen Beginn absetzen (6:10), die Elbestädterinnen glichen aber aus und gingen sogar in Führung (15:13).

Bei teilweise spektakulären Ballwechseln ging es hin und her - meistens mit dem schlechteren Ausgang für die Dresdnerinnen.

Wiesbaden nutze den dritten Satzball zum 20:25, die Spielerinnen von Coach Alexander Waibl waren somit also erstmals in dieser Saison in einem Satzrückstand.

Und genau so ging es auch im zweiten Durchgang weiter. Waibl nahm früh beide Auszeiten (4:6, 7:11), die sonst so starken Marta Levinska und Sarah Straube mussten für Eva Zatkovic und Larissa Winter weichen - zunächst ohne Wirkung.

Die DSC-Girls fanden erst beim Zehn-Punkte-Rückstand (9:19) in den Satz. Und wie! Plötzlich saß nahezu jeder Block und Winter legte gut auf. Das Momentum kippte dann sogar komplett, die Dresdnerinnen wehrten fünf Satzpunkte infolge ab und glichen zum 24:24 aus. Im Anschluss hatte Lorena Lorber Fijok beim Netzroller-Ass etwas Glück, Nathalie Lemmens nutzte den ersten eigenen Satzball - 1:1.