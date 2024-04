Endlich Besserung in Sicht: Tropfsteinhöhle Margon Arena wird jetzt dicht!

Dresden - Endlich! Nachdem das CEV-Cup-Duell des Dresdner SC gegen Viteos Neuchatel Mitte Januar fast nicht angepfiffen worden wäre, weil es wieder in die Margon Arena reinregnete , handelt die Landeshauptstadt als Vermieter jetzt.

Die Margon Arena wurde zuletzt bei Starkregen zur Tropfstein-Höhle. Damit soll jetzt Schluss sein. © Lutz Hentschel

Wie Sportbürgermeister Jan Donhauser (54, CDU) erklärt, wird zwar das Hallendach erst "grundlegend im Zuge der Sanierung der Arena" erneuert. Aber "bis dahin werden bekannte Schwachstellen im Anschlussbereich Blech/Glas repariert".

Wurde bisher Silikon an den Übergängen genutzt, was im Winter spröde wurde und so das Wasser durchkam, kommt jetzt eine neue Technologie zum Einsatz - Flüssigkunststoff.

Damit sollen nicht nur die aktuellen Problemstellen behandelt werden, sondern alle beweglichen Teile des Daches.

Und dies nicht irgendwann, sondern jetzt! "Nach Beauftragung einer Fachfirma beginnen die Arbeiten unmittelbar", verspricht der Bürgermeister. "Die Reparaturen sollen spätestens im Juli starten."