Erst gewackelt, dann dominant: DSC feiert perfekte Woche zum Auftakt!

Dresden - Die Volleyballerinnen des DSC nehmen auch die Hürde USC Münster. In einem lange umkämpften Spiel gewinnen sie am Ende deutlich 3:0 (27:25, 25:22, 25:16) und holen den dritten Sieg im dritten Spiel .

Nach anfänglichen Schwierigkeiten feierten die DSC-Volleyballerinnen den nächsten 3:0-Sieg. © Lutz Hentschel

Im Vergleich zur Partie in Erfurt änderte Coach Alexander Waibl nichts an seiner Startformation: Kapitänin Sarah Straube, Nathalie Lemmens, Victoria Demidova, Emma Clothier, Marta Levinska und Lorena Lorber Fijok standen auf dem Parkett. Als Libera agierte Patricia Nestler.

Die DSC-Girls gerieten wie in den beiden Spielen zuvor in einen Rückstand. Waibl nahm schnell beide Auszeiten (3:8, 6:11), da seine Schützlinge gerade zu Beginn große Probleme in der Annahme hatten. Erst durch die Hereinnahme von Julie Lengweiler für Victoria Demidova konnte er aber den richtigen Impuls setzen, seine Mannschaft fing sich.

Eine Aufschlagserie von Kapitänin Sarah Straube brachte die Dresdnerinnen dann endgültig zurück in den Satz - ein 17:20 drehten sie in ein 22:20 - und machten so die erste Führung klar.

Dann wurde es richtig spannend: Dresden holte sich beim 24:22 den ersten Satzball, Münster wehrte jedoch gleich mehrfach ab. Am Ende fand Levinska mit dem vierten Satzball den Weg aufs Parkett und sicherte den ersten Durchgang.