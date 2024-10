Erster richtiger Härtetest: DSC will Serie beim Vizemeister ausbauen!

Schwerin - Die noch ungeschlagenen DSC-Volleyballerinnen reisen nach Mecklenburg-Vorpommern. Beim SSC Schwerin kommt es am heutigen Samstag (17.15 Uhr) zum ersten richtigen Härtetest.

Gibt es auch in Schwerin wieder Grund zum Jubeln für die DSC-Mädels? © Lutz Hentschel

Die Dresdnerinnen fahren als Tabellenführer und mit vier Siegen im Gepäck in den Norden. Dennoch geht man nach nicht als Favorit in die Begegnung. "Schwerin ist für mich ein kleines Stückchen hinter Stuttgart", so DSC-Coach Alexander Waibl (56): "Aber die SSC-Mädels sind momentan klar die zweitbeste Mannschaft der Liga."

Das zeigte auch das vergangene Wochenende: Einen Punkt konnten die Schwerinerinnen aus Stuttgart entführen.

"Sie sind sehr kompakt und haben einen guten Annahmeriegel. Dazu sind sie auf jeder Position gefährlich", analysiert Waibl die Stärken des Gegners. "Ihre Spielerinnen von der Bank kommen mit viel Energie."

Damit meint er unter anderem Leana Grozer (17), Tochter des deutschen Diagonalangreifers Georg Grozer (39).