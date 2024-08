Fototermin beim DSC: Baggerfee Nestler putzt sich für Kalender raus!

Dresden - Bereits im Kinderzimmer von Patricia Nestler hing der DSC -Kalender. Am heutigen Mittwoch stand die neue Libera des Bundesligisten erstmals selbst vor der Kamera für die Ausgabe 2025 ...

Nebel im Hintergrund, top gestylt: Patricia Nestler "kratzt" den Ball vom Boden weg. © Lutz Hentschel

"Den Kalender finde ich cool. Ich bin gespannt, was wir kreieren", so 23-Jährige. Die Macherinnen Beatrice Dömeland und Fotografin Amelie Jehmlich wollen die Spielerinnen diesmal in positionsspezifischen Action- und Profilbildern verewigen.

Logisch, dass "Pati" die Baggerfee wird und fürs Foto ein "paar Bälle rauskratzen" musste. Aber anders als im Training oder am Spieltag top gestylt.

Somit hieß es vorm Fotografieren: Mit dem Lockenstab die langen Haare wellig machen und später Zöpfen flechten.

Ganz nach dem Geschmack von Nestler: "Ich mag es, mich in Abständen rauszuputzen und ein schönes Foto zu machen."