Fürs Halbfinale "den A.... aufreißen"! Die DSC-Girls schlagen erneut gegen Suhl auf

Dresden - Für die DSC-Schmetterlinge gibt es beim Tanz auf drei Hochzeiten (Wettbewerben) derzeit kaum eine Verschnaufpause. Vier Tage nach ihrem 3:1-Sieg im Bundesliga-Spitzenspiel bei Allianz MTV Stuttgart gilt es am Mittwoch (18 Uhr, Margon Arena) im Viertelfinale des DVV-Pokals gegen den VfB Suhl.

DSC-Angreiferin Hester Jasper (22) erzielte 17 Punkte beim 3:2-Sieg gegen den VfB. Marie Hänle (21), die sich hier zum Block streckt, war mit 32 Zählern Suhls überragende Topscorerin. © Lutz Hentschel

Beide Mannschaften standen sich erst am 11. November an gleicher Stelle im Punktekampf gegenüber. Die Mannschaft von Chefcoach Alex Waibl (55) gewann nach einem 1:2-Satzrückstand mit 3:2.

Die Pokal-Devise am Mittwoch heißt: Alles oder nichts, siegen oder fliegen!



"Klar, wir spielen zu Hause, vor unseren Fans und sind etwas in der Favoritenrolle. Aber um ins Halbfinale einzuziehen, müssen wir Topniveau erreichen. Wir müssen wieder neu Energie aufbauen, dürfen nicht in Nostalgie schwelgen nach unserem Sieg in Stuttgart", sagt Chefcoach Alex Waibl.

Und bringt es in einem Satz auf den Punkt: "Wir müssen uns wieder den Arsch aufreißen."