Ganz stark! DSC feiert dritten Auswärtssieg in Serie

Vilsbiburg - Ganz stark: Der DSC hat den dritten Auswärtssieg in Serie gefeiert. Die Mannschaft von Chefcoach Alex Waibl gewann in Bayern bei den Roten Raben Vilsbiburg mit 3:1.

In der Schlussphase, in der beide Teams abwechselnd Aufschläge ins Netz oder ins Aus setzten, wurde es deutlich. Vilsbiburgs erster Satzball führte zum 19:25.

Raben-Trainer Juan Diego Garcia Diaz nahm eine Auszeit und vollzog einen Doppelwechsel, jedoch ohne Erfolg. Am Ende machte der DSC fünf Punkte in Folge. Kapitänin Jennifer Janiska verwandelte den ersten Satzball noch toller Rettungstat von Hester Jasper zum 25:17.

Trainer Alexander Waibl konnte mit der Partie seiner Schützlinge zufrieden sein. © IMAGO / Matthias Rietschel

Janiska & Co. ließen sich vom 1:1-Satzausgleich nicht schocken. Im dritten Akt übernahmen sie sofort die Initiative.

Grace Frohling und Nathalie Lemmens mit zwei Blockpunkten legten zum 3:0 vor. Die Gäste führten auch bei beiden technischen Auszeiten. Der neunte Aufschlagfehler der Roten Raben im Spiel brachte ihnen das 19:15.

Aber die Gastgeberinnen kämpften, wehrten sich. Waibl holte seine Mannschaft nach dem 20:18 und dem 23:21 zur Arbeitsberatung vom Feld. Der DSC holte sich die letzten beiden Punkte des Satzes zum 25:21.

In Durchgang Nummer vier konnten sich die Dresdnerinnen erstmals beim 11:8 etwas absetzen. Nach drei Vilsbiburger Punkten in Serie schmolz der Vorsprung wenig später von plus fünf auf plus zwei.

Doch das Waibl-Team ließ sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Jasper setzte ein Ass auf die Linie zum 24:17. Der zweite Matchball brachte das 25:18, nach insgesamt 101 Spielminuten war der umjubelte 3:1-Sieg in Bayern perfekt.

Jennifer Janiska, mit Tia Jimerson gemeinsam die Dresdner Topscorerin (je 15 Punkte), wurde als wertvollste Spielerin ausgezeichnet.