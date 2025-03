Halbfinale zum Greifen nah: DSC fährt selbstbewusst nach Wiesbaden

Wiesbaden - Für die DSC-Mädels um Lorena Lorber Fijok (22) steht die zweite Partie der "Best of Three"-Serie im Viertelfinale bei Wiesbaden an (Samstag, 19 Uhr). In das Spiel gehen die Dresdnerinnen mit ordentlich Selbstvertrauen, auch weil Fijok & Co. in Spiel eins überzeugt haben.