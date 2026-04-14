14.04.2026 09:15 Hitziges Duell um den Meistertitel: DSC oder Suhl, wer holt die Schale?

DSC gegen Suhl im Finale um die Deutsche Meisterschaft im Volleyball, das verspricht Spannung, Emotionen und Qualität. Wer wird sich am Ende durchsetzen?

Von Tina Hofmann

Dresden/Suhl - Ab Mittwoch steigt das historische erste mitteldeutsche Duell um die Deutsche Meisterschaft im Volleyball zwischen dem DSC und dem VfB Suhl Lotto Thüringen. Qualität, Emotionen und Spannung sind garantiert, denn beide Teams schenkten sich in drei Begegnungen in dieser Saison gar nichts. Der DSC gewann beide Hauptrunden-Spiele, Suhl das Pokal-Halbfinale.

Mit Lara Nagels (28, r.) hat Suhl in Sachen Zuspiel die Nase leicht vorn. © Lutz Hentschel TAG24 macht den Teamcheck und sagt, wer auf welchen Positionen die Nase vorn hat. Zuspiel: Suhls Spielgestalterin Lara Nagels (28) ist die aktuell beste Zuspielerin der Liga. Die Belgierin agiert enorm variabel, ist zudem emotionale Leaderin. Sie dürfte die Nase leicht vor Emma Grome (23) haben, die eine starke erste Saison in der Bundesliga spielt, aber noch nicht über so viel Erfahrung wie ihre Konkurrentin verfügt. DSC Volleyball Sensations-Rückkehr beim DSC bahnt sich an! Doppelter Transfer-Hammer in der Pipeline? In der zweiten Reihe liegt der Vorteil ganz klar beim DSC. Larissa Winters (22) Aufschlag ist eine Waffe, der Doppelwechsel mit Rosa Entius (22) auf Diagonal funktioniert zudem bestens. Bei Suhl hingegen ist dieser kaum vorhanden, denn Zuspielerin Irene de Ramos Mencia (21) und Hannah Hartmann (21) bekommen so gut wie keine Spielzeit, was in dieser Saison aber bislang auch nicht nötig war. 1:0 für Suhl

DSC gegen Suhl: Ausgeglichene Diagonalposition, leichter VfB-Vorteil auf Außen

Marta Levinska (24, r.) ist auf dem besten Wege, MVP der Saison der Bundesliga zu werden, die Diagonalangreiferin ist DER Faktor beim DSC. © Lutz Hentschel Diagonal: Mit Monika Brancuská (21) und Marta Levinska (24) treffen die beiden besten Diagonalen der Liga aufeinander. Die Tschechin für Suhl hatte in der Top-Scorer-Wertung der Hauptrunde die Nase vorn, die Lettin in Farben des DSC in den bisherigen Play-offs. Levinska hat bereits ein Finale in der vergangenen Saison gespielt und ist vor allem immer dann da, wenn's wichtig wird. 1:1 DSC Volleyball Nach feurigen Stautz-Aussagen: Der DSC will bei sich bleiben und das Finalticket buchen Außenangriff: Mackenzie Foley (24) und Sanaa Dotson (25) sind für Suhl eine absolute Bank, wobei Foley nicht nur die beste Außenangreiferin der Liga, sondern auch die stärkste Blockerin auf ihrer Position ist. Auch das DSC-Duo Lorena Lorber Fijok (23) und Jette Kuipers (23) ist stark, beiden merkte man zuletzt aber die enorm hohe Belastung über die Saison an. Auf der Bank liegt der Pluspunkt mit Teresa Ziegenbalg (19) und Miku Akimoto (19) beim DSC, wobei im Fall der Japanerin die zentrale Frage sein wird, ob sie nach einer Fußverletzung und Rückenproblemen noch einmal ins Geschehen eingreifen kann. Svea Naujack (20), die Tochter von Schwerin-Ikone Christina Schultz (57), spielt bei Suhl bislang kaum eine Rolle, verfügt aber über einen starken Aufschlag. 2:1 für Suhl

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