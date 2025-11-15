Im Duell der Elbestädterinnen: Dresdner SC holt vierten Saisonsieg

Hamburg - Das Duell der Elbestädterinnen geht an die Volleyballerinnen des Dresdner SC . Beim 3:1-Auswärtssieg (25:17, 25:19, 31:33, 25:14) hatten die Dresdnerinnen in Hamburg nur phasenweise Probleme mit dem Aufsteiger. Eine schöne Nachricht gab es dazu: Lorena Lorber Fijok (22) ist wieder da!

Erfolgreiche Kombination: Emma Grome (23, M.) bediente Mette Pfeffer (20, r.) zur 1:0-Satzführung. © Felix Schlikis

Die Slowenin stand erstmals seit ihrer Bänderverletzung im Knöchel wieder im Spieltagskader, blieb aber noch ohne Einsatz.

Sportlich gaben sich ihre Kolleginnen wenig Blöße. Im ersten Satz hielt der Bundesliga-Neuling zwar lange mit und zwang die DSC-Mädels in intensive Rallyes.

Bei 12:13 schalteten die Dresdnerinnen einen Gang hoch und erzielten zehn Zähler in Folge. Mette Pfeffer (20) versenkte die dritte Möglichkeit zum 1:0.

So deutlich ging es aber nicht weiter. Der Grund? Die Hamburgerinnen passten sich an Marta Levinska (24) an, nahmen ihr im Block den ein oder anderen Punkt ab.

Für einen erfolgreichen zweiten Durchgang sorgte diesmal der Doppelwechsel. Larissa Winter (21) im Zuspiel und Diagonalangreiferin Rosa Entius (22) harmonierten perfekt.

Die Niederländerin donnerte allein in dieser Phase fünf Bälle aufs Parkett - Dresden holte sich auch den zweiten Abschnitt ungefährdet.