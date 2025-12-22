DSC-Party gegen Erfurt: Ein Weihnachtspräsent für Teresa

Dresden - Ein Blickkontakt mit dem Trainer - mehr braucht es manchmal gar nicht. "Ab diesem Zeitpunkt wusste ich: 'Jetzt geht es rein'", erklärte Teresa Ziegenbalg den besonderen Moment nach dem souveränen 3:0-Heimsieg (25:20, 25:11, 25:16) ihrer DSC -Schmetterlinge gegen Erfurt.

Teresa Ziegenbalg (M.) jubelte beim Heimsieg gegen Erfurt endlich mal auf dem Feld mit. © Lutz Hentschel

Denn hinter der 19-Jährigen liegen keine einfachen Monate. Einerseits hakt es sportlich. Im Sommer unterschrieb sie gemeinsam mit Zimmerkollegin Mette Pfeffer einen 3-Jahres-Vertrag. Doch während die Mittelblockerin zum absoluten Stammpersonal gehört, bleibt Ziegenbalg meist nur die Ersatzbank.

"Ich war schon traurig", gesteht die Außenangreiferin, die die Situation aber selbst mit ihrer Doppelbelastung relativiert. Denn zusätzlich zu ihrem Alltag im Profi-Volleyball drückt sie die Schulbank und absolviert ihr Abitur: "Ich muss einfach sagen, dass es nicht einfach ist."

Sich nur mit der Reservistenrolle abgeben wollte die Linkshänderin aber nicht: "Ich hab mir einfach gedacht, Stück für Stück weiter an mir arbeiten im Training und dann kommt mein Einsatz."

Dieser Wille wurde belohnt. Im letzten Heimspiel des Jahres gegen die Thüringerinnen stand der erste längere Einsatz an.