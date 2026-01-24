Kracher-Duell: DSC trifft heute zu Hause auf Tabellenführer Stuttgart!

Dresden - Für die DSC -Schmetterlinge beginnt die Woche der Wahrheit, denn es geht um den Verlauf der weiteren Saison. Donnerstag kommt Lodz in die Margon Arena zum Duell um den Verbleib im internationalen Geschäft. Aber schon Samstag reist Stuttgart nach Sachsen (17.15 Uhr).

In Stuttgart hieß es im Oktober 15:25, 18:25, 21:25 für die DSC-Mädels. Am Samstag wollen sie aber einen Sieg feiern. © IMAGO/Sportfoto Rudel

Die Baden-Württembergerinnen sind das Team der Saison: 39 Punkte aus 13 Spielen - die perfekte Ausbeute. Nur am 20. Dezember in Münster gab der Tabellenführer überhaupt einen Satz ab. Er dominiert die Liga nach Belieben.

Dass bei den Schwäbinnen Anfang Dezember auch noch Zuspielerin Pia Kästner (27) ihr Comeback nach langer Verletzungspause feierte und dem letztjährigen Meisterschafts-Halbfinalgegner zusätzliche Flexibilität gibt, macht die Angelegenheit aus DSC-Sicht nicht leichter.

"Stuttgart ist nicht Ankara oder Conegliano", stellt DSC-Coach Alex Waibl (57) allerdings klar. "Klar sind sie der Favorit und sie haben eine sehr gute Mannschaft, das sieht man auch. Aber wir haben alles, was es braucht, um sie zu schlagen."