Kracher-Duell: DSC trifft heute zu Hause auf Tabellenführer Stuttgart!
Dresden - Für die DSC-Schmetterlinge beginnt die Woche der Wahrheit, denn es geht um den Verlauf der weiteren Saison. Donnerstag kommt Lodz in die Margon Arena zum Duell um den Verbleib im internationalen Geschäft. Aber schon Samstag reist Stuttgart nach Sachsen (17.15 Uhr).
Die Baden-Württembergerinnen sind das Team der Saison: 39 Punkte aus 13 Spielen - die perfekte Ausbeute. Nur am 20. Dezember in Münster gab der Tabellenführer überhaupt einen Satz ab. Er dominiert die Liga nach Belieben.
Dass bei den Schwäbinnen Anfang Dezember auch noch Zuspielerin Pia Kästner (27) ihr Comeback nach langer Verletzungspause feierte und dem letztjährigen Meisterschafts-Halbfinalgegner zusätzliche Flexibilität gibt, macht die Angelegenheit aus DSC-Sicht nicht leichter.
"Stuttgart ist nicht Ankara oder Conegliano", stellt DSC-Coach Alex Waibl (57) allerdings klar. "Klar sind sie der Favorit und sie haben eine sehr gute Mannschaft, das sieht man auch. Aber wir haben alles, was es braucht, um sie zu schlagen."
DSC-Schmetterlinge heiß auf Stuttgart-Duell
Nicht nur der gebürtige Stuttgarter und sein Team haben richtig Bock auf das Duell mit dem Dauer-Kontrahenten, sondern auch die Anhänger der DSC-Schmetterlinge sind heiß auf das Spiel.
"Die Halle ist seit Ewigkeiten ausverkauft. Das wird großartig. Wir wollen die Mannschaft sein, die Stuttgart zum ersten Mal schlägt", so der 57-Jährige.
Ein Sieg wäre nicht nur ein Statement an die Konkurrenz, sondern auch für die tabellarische Konstellation enorm wichtig: Mit Suhl und Schwerin läuft es auf einen Dreikampf hinaus, um ein mögliches Halbfinale mit Stuttgart zu umgehen.
Titelfoto: IMAGO/Sportfoto Rudel