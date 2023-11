Lockerer DSC-Sieg in Stralsund! Hält die Serie auch auf Gran Canaria?

Am Montagabend um 19.15 Uhr (live bei Dyn) werden die Viertelfinal-Duelle ausgelost. Gespielt wird am 22. November.

So rückten Mittelblockerin Lena Linke (19) und Außenangreiferin Famke Boonstra (22) in die Startformation, im Verlaufe des Spiels durften zudem Zuspielerin Larissa Winter (19) und Libera Lotte Goertz (18) Spielpraxis sammeln.

Nach dem wettbewerbsübergreifend vierten Auswärtssieg in Folge geht der DSC am Montag erneut auf Reisen, fliegt von Berlin nach Gran Canaria. Am Mittwochabend (20 Uhr) tritt das Waibl-Team beim spanischen Supercup-Gewinner CV Gran Canaria an.