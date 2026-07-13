13.07.2026 15:49 Mit DSC-Power zum versöhnlichen Abschluss: "Können mit jeder Mannschaft mithalten"

Beim klaren 3:0-Erfolg gegen Bulgarien in der Nations League war DSC-Volleyballerin Lena Kindermann beste Scorerin der deutschen Nationalmannschaft.

Von Enrico Lucke

Belgrad (Serbien) - Mit reichlich DSC-Power in der Starting Six erkämpften sich die deutschen Volleyballerinnen zum Abschluss der Nations League einen klaren 3:0-Erfolg gegen Bulgarien. Das große Ziel - wie bereits im Vorjahr ins Final Eight einzuziehen - verpassten Lena Kindermann (26) & Co. trotzdem.

Lena Kindermann (26, l.) überzeugte mit 18 Punkten gegen Bulgarien. © IMAGO/Starsport "Wir hatten in den vergangenen Tagen viele Höhen und Tiefen. Deshalb hat es sich richtig gut angefühlt, endlich ein konstantes Spiel ohne große Schwankungen und mit nur wenigen Fehlern zu zeigen. Wir haben frei aufgespielt und hatten viel Spaß auf dem Feld. Das war heute definitiv ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Kindermann, mit 18 Punkten beste Scorerin Deutschlands, nach dem abschließenden Hauptrundenspiel. Die Diagonalangreiferin stand genau wie Sarah Straube (24) und Mette Pfeffer (21) von Beginn an auf dem Feld. Genau diese schwankenden Leistungen wie zuvor bei den beiden Pleiten gegen die Niederlande und Serbien besiegelten bereits vorzeitig das Aus für die deutschen Mädels.

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