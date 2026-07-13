Mit DSC-Power zum versöhnlichen Abschluss: "Können mit jeder Mannschaft mithalten"
Belgrad (Serbien) - Mit reichlich DSC-Power in der Starting Six erkämpften sich die deutschen Volleyballerinnen zum Abschluss der Nations League einen klaren 3:0-Erfolg gegen Bulgarien. Das große Ziel - wie bereits im Vorjahr ins Final Eight einzuziehen - verpassten Lena Kindermann (26) & Co. trotzdem.
"Wir hatten in den vergangenen Tagen viele Höhen und Tiefen. Deshalb hat es sich richtig gut angefühlt, endlich ein konstantes Spiel ohne große Schwankungen und mit nur wenigen Fehlern zu zeigen. Wir haben frei aufgespielt und hatten viel Spaß auf dem Feld. Das war heute definitiv ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Kindermann, mit 18 Punkten beste Scorerin Deutschlands, nach dem abschließenden Hauptrundenspiel.
Die Diagonalangreiferin stand genau wie Sarah Straube (24) und Mette Pfeffer (21) von Beginn an auf dem Feld.
Genau diese schwankenden Leistungen wie zuvor bei den beiden Pleiten gegen die Niederlande und Serbien besiegelten bereits vorzeitig das Aus für die deutschen Mädels.
Jetzt wartet die EM als Highlight des Sommers
Umso versöhnlicher fiel das Fazit von Bundestrainer Giulio Bregoli (51) nach dem souveränen Abschluss aus: "Wir haben auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht. Gleichzeitig müssen wir die Qualität im ersten und zweiten Kontakt weiter verbessern. Während der VNL hatten wir viele Höhen und Tiefen. Die zweite Woche war sehr gut, die erste und dritte Woche waren wechselhaft. Jetzt geht es darum, mehr Konstanz in unsere Leistung zu bringen."
Denn das absolute Highlight des Sommers steht erst noch an: die EM in der Türkei, Tschechien, Schweden und Aserbaidschan.
"Wir haben gesehen, dass wir mit jeder Mannschaft mithalten können. Wenn wir weiter hart arbeiten und uns bestmöglich auf die Europameisterschaft vorbereiten, können wir dort viel erreichen", gibt sich DSC-Girl Kindermann selbstbewusst.
Genau das braucht es auch: Bereits in der Gruppenphase geht es unter anderem mit Co-Gastgeber Türkei gegen einen richtigen Brocken.
Titelfoto: IMAGO/Starsport