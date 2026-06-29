Jetzt ist der DSC komplett! Diese beiden Youngster verstärken den Vizemeister

Dresden - Die Volleyballerinnen vom DSC bleiben ihrem Weg treu und setzen auch in Zukunft auf ihre Talentschmiede. Lena Olliges (17) und Emilia Schaarschmidt (19) unterschreiben jeweils ihren ersten Profivertrag und gehören für die kommenden zwei Jahre zum Bundesliga-Team der Sächsinnen. Dabei wären die Zuspielerin und die Libera beinahe Kontrahentinnen geworden.

Emilia Schaarschmidt (19, l.) und Lena Olliges (17, r.) rücken in den Bundesliga-Kader auf. © Lutz Hentschel

"Ich habe mal ein, zwei Turniere für die Nationalmannschaft auf der Libero-Position gespielt", erklärt die gebürtige Bayerin Olliges: "Dann durfte ich aber entscheiden, was mir mehr Spaß macht. Und da war für mich sofort klar, dass ich Zuspiel machen will."

Zum beiderseitigen Vorteil, wie ihre Teamkollegin Schaarschmidt unterstreicht. "Als Lena auf dieser Position bei der Nationalmannschaft raus war, durfte ich dann ran", so die 19-Jährige, die ihre Annahme als ihre große Stärke sieht.

Seit Olliges vor etwa zweieinhalb Jahren aus München zum VC Olympia Dresden dazustieß, spielen die beiden gemeinsam. Mit der Unterschrift bei den Profis schließt sich der Kreis, der irgendwie auch mit der damaligen Entscheidung der erst 17-jährigen Dirigentin zusammenhängt.

Ganz neu ist die Profi-Bühne für beide Talente aber nicht. Olliges feierte schon ihr Debüt: Weil Larissa Winter (22) das Gastspiel in Erfurt vergangene Saison verletzungsbedingt verpasste, sammelte sie beim Sieg schon Bundesliga-Ballwechsel.