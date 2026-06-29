Jetzt ist der DSC komplett! Diese beiden Youngster verstärken den Vizemeister
Dresden - Die Volleyballerinnen vom DSC bleiben ihrem Weg treu und setzen auch in Zukunft auf ihre Talentschmiede. Lena Olliges (17) und Emilia Schaarschmidt (19) unterschreiben jeweils ihren ersten Profivertrag und gehören für die kommenden zwei Jahre zum Bundesliga-Team der Sächsinnen. Dabei wären die Zuspielerin und die Libera beinahe Kontrahentinnen geworden.
"Ich habe mal ein, zwei Turniere für die Nationalmannschaft auf der Libero-Position gespielt", erklärt die gebürtige Bayerin Olliges: "Dann durfte ich aber entscheiden, was mir mehr Spaß macht. Und da war für mich sofort klar, dass ich Zuspiel machen will."
Zum beiderseitigen Vorteil, wie ihre Teamkollegin Schaarschmidt unterstreicht. "Als Lena auf dieser Position bei der Nationalmannschaft raus war, durfte ich dann ran", so die 19-Jährige, die ihre Annahme als ihre große Stärke sieht.
Seit Olliges vor etwa zweieinhalb Jahren aus München zum VC Olympia Dresden dazustieß, spielen die beiden gemeinsam. Mit der Unterschrift bei den Profis schließt sich der Kreis, der irgendwie auch mit der damaligen Entscheidung der erst 17-jährigen Dirigentin zusammenhängt.
Ganz neu ist die Profi-Bühne für beide Talente aber nicht. Olliges feierte schon ihr Debüt: Weil Larissa Winter (22) das Gastspiel in Erfurt vergangene Saison verletzungsbedingt verpasste, sammelte sie beim Sieg schon Bundesliga-Ballwechsel.
Die beiden Neuen sollen Sarah Straube und Patricia Nestler wirklich entlasten
Und auch die waschechte Dresdnerin Schaarschmidt stand schon im Kader. Bei nur einer Libera im Kader der vergangenen Saison war die 19-Jährige ohnehin häufig Trainingsgast beim Team von Alex Waibl.
Nur Trainingsteilnehmerinnen werden die beiden in der kommenden Spielzeit aber definitiv nicht sein. Das unterstreicht auch ihr Coach: "Wir haben die Notwendigkeit, dass Sarah Straube und Patricia Nestler von den beiden entlastet werden. Das ist für uns existenziell."
Das Potenzial, dieser Aufgabe gerecht zu werden, sieht der 58-Jährige in beiden.
Der DSC-Kader für die Saison 2026/27
Kader der Volleyballerinnen des DSC für die Saison 2026/27
Zuspiel: Sarah Straube (24, Neuzugang, Consolini Volley, Vertrag bis 2027), Lena Olliges (17, VC Olympia Dresden, Vertrag bis 2028)
Außenangriff: Jette Kuipers (23, Vertrag bis 2027), Mackenzie Foley (24, Neuzugang, VfB Suhl Vertrag bis 2027), Morgan Geddes (24, Neuzugang, VBC Cheseaux, Vertrag bis 2027), Rylen Reid (22, Bahcelievler Belediyespor, Vertrag bis 2027)
Diagonalangriff: Lena Kindermann (26, Neuzugang, Monviso Volley, Vertrag bis 2027), Maia Dvoracek (27, Neuzugang, Viteos NUC Neuchatel, Vertrag bis 2027)
Mittelblock: Mette Pfeffer (20, Vertrag bis 2028), Florentine Rosemann (19, Vertrag bis 2027), Raeven Chase (26, Neuzugang, Bordeaux Mérignac Volley, Vertrag bis 2027)
Libera: Patricia Nestler (24, Vertrag bis 2027), Emilia Schaarschmidt (19, VC Olympia Dresden, Vertrag bis 2028)
Titelfoto: Lutz Hentschel