Schreibt der DSC erneut Geschichte? Das ist die erste Pokal-Hürde für Waibls Team

Dresden - Der Startschuss für den DVV-Pokal 2026/27 der Frauen ist gefallen: Die DSCVOLLEYs treffen dabei im Achtelfinale auf den VC Wiesbaden und müssen auswärts antreten.

Der DSC hat bereits sieben Mal den DVV-Pokal gewonnen. Gelingt dem Team von Chefcoach Alex Waibl (58) 2027 erneut der Triumph? © Lutz Hentschel

Cheftrainer Alex Waibl (58) kommentierte die Auslosung so: "Ein sehr interessantes Los. Wiesbaden wird auch in der kommenden Saison wieder eine gute Mannschaft haben. Keine leichte Aufgabe, aber wir wollen nach Köln!"

Der Weg ins Finale beginnt im November. Die Achtelfinal-Partien werden am 7. und 8. November 2026 ausgetragen. Als eines der zwölf Teams der 1. Bundesliga der Frauen sind die Dresdnerinnen direkt für diese Runde qualifiziert.

Die verbleibenden vier Startplätze sichern sich die Sieger einer vorgelagerten Qualifikationsrunde, in der sich die acht Regionalpokalsieger der Regionalverbände gegenüberstehen.

Wer das Achtelfinale übersteht, ist am 21./22. November in den Viertelfinals gefordert. Die Halbfinals folgen am 8./9. Dezember. Das große Ziel aller Teams: die Qualifikation für das Pokalfinale 2027 in der LANXESS arena in Köln.

Für den Dresdner SC ist der DVV-Pokal mehr als ein Wettbewerb – er ist ein Stück Vereinsidentität. Zuletzt krönten sich die DSCVOLLEYs im März 2025 zum siebten Mal als DVV-Pokalsiegerinnen, als sie sich im Finale mit einem souveränen 3:0 gegen den USC Münster durchsetzten.