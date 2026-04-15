Nestler-Ausfall zu große Bürde: DSC-Kampf wird nicht belohnt

Suhl - Als wäre die Aufgabe beim Pokalsieger in der Suhler Wolfsgrube für die DSC-Schmetterlinge nicht schon groß genug, ereilte die Dresdnerinnen am Mittwoch schon vor der 0:3 (22:25, 22:25, 16:25)-Pleite in Spiel eins um die Deutsche Meisterschaft eine ganz bittere Pille: Patricia Nestler fiel aus.

Aushilfs-Libera Lorena Lorber Fijok (l.) zeigt es an: Kapitänin Patricia Nestler ist für die DSC-Mädels nicht zu ersetzen. © Lutz Hentschel

"Wir haben das Problem, dass unsere Libera nicht da ist. Sie ist verletzt. Das heißt, wir müssen extrem umbauen. Wir haben nur eine Libera", umriss DSC-Coach Alex Waibl (58) vor Partie eins der "Best of Five"-Serie am Dyn-Mikro die Schwere des Ausfalls.

"Das ist natürlich nicht das, was wir uns idealerweise vorgestellt haben. Mal schauen, wie wir das kompensiert kriegen."

Für die DSC-Anführerin streifte sich Außenangreiferin Lorena Lorber Fijok das Libera-Trikot über, sollte die Annahme und Abwehr stabilisieren. Klar, so gut wie mit der Kapitänin lief beides nicht. Stark war der Auftritt von der Ersatz-Libera trotzdem.

Den Unterschied im ersten Durchgang machten aber allein die drei Aufschlagfehler, die sich die Elbestädterinnen im Vergleich zum Heimteam mehr leisteten. Ansonsten war's richtig eng. Auch weil Miku Akimoto, die für Fijok im Außenangriff startete, die Partie zum 20:20 ausglich.

Den höheren Arm hatten dann aber doch die Suhlerinnen durch Sanaa Dotson, die zum Satzgewinn den DSC-Block anschlug.