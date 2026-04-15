Nestler-Ausfall zu große Bürde: DSC-Kampf wird nicht belohnt
Suhl - Als wäre die Aufgabe beim Pokalsieger in der Suhler Wolfsgrube für die DSC-Schmetterlinge nicht schon groß genug, ereilte die Dresdnerinnen am Mittwoch schon vor der 0:3 (22:25, 22:25, 16:25)-Pleite in Spiel eins um die Deutsche Meisterschaft eine ganz bittere Pille: Patricia Nestler fiel aus.
"Wir haben das Problem, dass unsere Libera nicht da ist. Sie ist verletzt. Das heißt, wir müssen extrem umbauen. Wir haben nur eine Libera", umriss DSC-Coach Alex Waibl (58) vor Partie eins der "Best of Five"-Serie am Dyn-Mikro die Schwere des Ausfalls.
"Das ist natürlich nicht das, was wir uns idealerweise vorgestellt haben. Mal schauen, wie wir das kompensiert kriegen."
Für die DSC-Anführerin streifte sich Außenangreiferin Lorena Lorber Fijok das Libera-Trikot über, sollte die Annahme und Abwehr stabilisieren. Klar, so gut wie mit der Kapitänin lief beides nicht. Stark war der Auftritt von der Ersatz-Libera trotzdem.
Den Unterschied im ersten Durchgang machten aber allein die drei Aufschlagfehler, die sich die Elbestädterinnen im Vergleich zum Heimteam mehr leisteten. Ansonsten war's richtig eng. Auch weil Miku Akimoto, die für Fijok im Außenangriff startete, die Partie zum 20:20 ausglich.
Den höheren Arm hatten dann aber doch die Suhlerinnen durch Sanaa Dotson, die zum Satzgewinn den DSC-Block anschlug.
DSC wackelt und kommt nicht mehr ins Spiel
Der zweite Abschnitt ging deutlicher an die Thüringerinnen, weil die Annahme bei Akimoto und Jette Kuipers doch wackelte. Zum 14:14 donnerte Ex-Suhlerin Kuipers zwar noch ins Feld, dann zog ihr Ex-Team durch einen 6:1-Lauf davon. Akimotos Aufschlag segelte bei Satzball für Suhl ins Netz - 0:2.
Die Fehler im Dresdner Spiel häuften sich. Als auch noch Marta Levinska, mit 21 Punkten beste Scorerin der Sächsinnen, mit ihrem Schlag nicht nur den Block, sondern auch das Feld verfehlte, war die Partie durch - 3:11. Ein Rückstand, von dem sich das Waibl-Team nicht mehr erholte. 20.28 Uhr nutzte Monika Brancuska den ersten Matchball.
Am Samstag (19 Uhr) gibt's Spiel zwei in der Margon Arena.
Titelfoto: Lutz Hentschel