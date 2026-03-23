Nicht "überragend", aber immer zur Stelle: DSC-Mädels machen Coach Waibl schönes Geschenk

Dresden - Mit einem klaren 3:0 (28:26, 25:22, 25:19)-Sieg sind die DSC-Schmetterlinge gegen den USC Münster erfolgreich in die Play-offs gestartet. Vor 2480 Fans in der Margon Arena sicherten sich die Dresdnerinnen in der "Best-of-Three"-Serie direkt die Chance, bereits am Mittwoch das Halbfinale zu buchen.

Patricia Nestler (24, l.) & Co. zogen in den entscheidenden Momenten das Tempo an. © Lutz Hentschel

"Ich hab gar nicht im Gefühl, dass ein Element überragend war", schätzte Patricia Nestler (24) nach Spiel eins ein: "Aber wenn es darauf ankam, dann konnten wir nochmal anziehen. Das macht uns schon auch aus."

"Es war wichtig, den ersten Satz zu drehen", bestätigte ihr Coach Alex Waibl (58) die Feststellung seiner Kapitänin.

16:20 lagen die DSC-Mädels hinten. Aber mit dem ersten Kraftakt des Abends bog sein Team den ersten Durchgang um. "Dass wir das dann noch hingekriegt haben, war wichtig. Und, dass wir jetzt am Ende nicht noch mal diesen Satz aufmachen", beschrieb Waibl sein nachträgliches Geburtstagsgeschenk zu seinem 58. Ehrentag, den er am Freitag feierte.

Bei 18:10-Führung im dritten Satz sahen die CEV-Cup-Halbfinalistinnen bereits wie der sichere Sieger aus. Ein paar Annahmefehler später und der Durchgang war wieder offen, der Vorsprung auf 19:18 geschmolzen.