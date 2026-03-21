Starker Play-off-Auftakt: DSC-Schmetterlinge schlagen Münster klar

Dresden - Vergangenes Wochenende schoss Dynamo Dresden Preußen Münster mit einem 6:0-Sieg aus dem Stadion. Sechs Tage später setzten die DSC-Schmetterlinge im Stadt-Duell das nächste Zeichen und feierten in Spiel eins des Play-off-Viertelfinals einen 3:0 (28:26, 25:22, 25:19)-Sieg gegen den USC Münster - und machten damit den ersten Schritt in Richtung Halbfinale.

Amanda Siksna (23, l.) und Jette Kuipers (23) jubelten gemeinsam über den Sieg gegen den USC Münster zum Play-off-Auftakt. © Lutz Hentschel

"Es war wie erwartet - nicht leicht. Manchmal waren wir noch so ein bisschen im Chieri-Modus. Aber wir haben es gut gemacht", freute sich DSC-Coach Alex Waibl (58), der am Freitag Geburtstag hatte, über sein nachträgliches Geschenk.

Nach erfolgreichem Block landete die Rettung von Amanda Siksna (23) zwischen ihren Kolleginnen auf dem Boden, weil sich niemand für den zweiten Ball verantwortlich führte - nur noch 7:6 für den DSC.

Aktionen wie diese meinte Waibl, bei denen man seinen Schmetterlingen auch ein wenig den volleren Terminkalender im Vergleich mit den Kontrahentinnen aus der Fahrradstadt anmerkte. Seltenheit hatten die Unaufmerksamkeiten aber trotzdem.

Denn schon im ersten Durchgang bewies die Mannschaft, die noch am Mittwoch knapp am CEV-Cup-Finale vorbeirauschte, ihr Kämpferherz und machte klar, dass diese "best of three"-Serie nur über das Team aus Dresden geht.

19:22 lag der Hauptrundenvierte zurück, kämpfte sich aber unter anderem durch zwei Monsterblocks von Mette Pfeffer (20) in Folge zweier irrer Ballwechsel zurück - und blieb in der Crunchtime cool.

Jette Kuipers (23) bewahrte die Ruhe und legte beim vierten Satzball das Spielgerät über den Block - 1:0-Satzführung.