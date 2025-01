"Ordentliche Leistung" reicht: DSC zurück im Rennen um Platz eins!

Julie Lengweiler (26, l.) zeigte beim 3:0-Sieg in Potsdam eine ansprechende Leistung. © Nicol Marschall

"Sie haben sich entschieden, ihre erste Sechs im Hinblick auf das Verletzungsrisiko und die Mehrfachbelastung zu schonen", ordnete DSC-Coach Alex Waibl (56) die personelle Rochade beim Gegner ein.

Am Samstag in Wiesbaden verletzte sich Potsdams Außenangreiferin Jade Cholet (24) schwer am Knie, war am Mittwoch auf Krücken in der Arena.

Der dünne Kader der Brandenburgerinnen, die kommenden Mittwoch ins Halbfinale des CEV-Cups einziehen wollen, kommt schon jetzt an seine Grenzen. "Unter diesem Gesichtspunkt kann ich das nachvollziehen", zeigte Waibl Verständnis.

Ärgern musste sich der DSC-Coach darüber nicht: Weil Marta Levinska (23) mit Fieber im Hotel blieb, war auch der 56-Jährige zum Experimentieren gezwungen. Die Griechin Stamatia Kyparissi (22) spielte für sie, zudem durfte Julie Lengweiler (26) von Beginn an ran.

Beide erledigten ihren Job und tankten Selbstvertrauen. "Wir mussten etwas wechseln und alle haben eine ordentliche Leistung gebracht", so der DSC-Coach zum Auftritt seiner Schützlinge.