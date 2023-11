Sieg im Schnelldurchlauf: DSC bucht CEV-Cup-Achtelfinale gegen Schwerin!

Dresden - Der DSC ist ganz souverän ins Achtelfinale des europäischen CEV-Cups eingezogen. Er gewann vor 1963 Zuschauern in der Margon Arena auch das Rückspiel gegen Spaniens Supercup-Gewinner CV Gran Canaria mit 3:0.

Aber die Dresdnerinnen ließen sich davon nicht aus der Bahn werfen. Sie zogen wieder auf plus drei weg, Kapitänin Jennifer Janiska verwandelte mit einem Ass den ersten Satzball zum 25:21.

Dresdner Jubel: Im Schnelldurchlauf besiegten die DSC-Schmetterlinge Gran Canaria. © Lutz Hentschel

Im zweiten Durchgang hielten die Gäste nur bis zum 6:6 gegen. Dann war der DSC am Drücker, glänzte mit einer Serie von 11:3 Punkten. Im Endspurt machten Lemmens und Topscorerin Grace Frohling (insgesamt 15 Zähler) den Sack zum 25:15 zu.

Nach dem 3:0-Sieg auf Gran Canaria war mit zwei gewonnenen Sätzen im Rückspiel das Weiterkommen bereits gesichert.

Waibl wechselte im dritten Durchgang, schickte Mittelblockerin Lena Linke, Libera Lotte Goertz und dann auch Zuspielerin Larissa Winter aufs Feld.

Der spanische Supercup-Gewinner konnte zwar erstmals in Führung gehen, doch am Ende machte der DSC die entscheidenden Punkte. Der erste Matchball brachte das 25:23.

"Ich bin froh, dass wir es so geschafft haben. Wir wollten sauber durchgehen. Das Ziel war, Kraft zu sparen", sagte Chefcoach Waibl vor dem Bundesliga-Schlager am Samstag in Stuttgart.

Im Achtelfinale des CEV-Cups trifft der DSC auf den SSC Palmberg Schwerin, am 29. November daheim, am 5. Dezember auswärts.