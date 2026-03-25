Sieg über die volle Distanz! DSC mogelt sich in Münster weiter

Münster - Das hatten sich die DSC-Schmetterlinge anders vorgestellt, das Ergebnis passte aber trotzdem! In Münster wackelte der Hauptrunden-Vierte, fiel beim 3:2 (25:20, 22:25, 22:25, 25:23, 18:16)-Sieg in Spiel zwei der "Best-of-three"-Serie aber nicht um. Im Halbfinale wartet jetzt Hauptrundensieger Stuttgart.

Nicht immer klappte die Annahme so wie hier bei Lorena Lorber Fijok. © Conny Kurth

Der Weg dahin ging in Nordrhein-Westfalen über die volle Distanz und hatte allerhand Wendungen parat - allein im entscheidenden Tiebreak.

Zweimal stieg Lorena Lorber Fijok am Netz hoch, zweimal machte sie mit ihrem Block den Punkt - 3:2-Führung. Das Momentum kippte trotzdem, mit einem Block gegen Fijok holte sich Münster den 5:4-Vorsprung.

Beim Seitenwechsel hatte wieder der DSC den Vorteil, Marta Levinska besorgte das 8:6. Die Lettin machte es noch deutlicher, schlug den Block zum 11:7 an. Wer an die Vorentscheidung glaubte, hatte beim bisherigen Spielverlauf nicht aufgepasst. Denn Münster verkürzte und glich per Ass aus - 13:13.

Fijok eröffnete die Chance aufs Halbfinale, Münster schlug zurück - und hatte anschließend seinerseits die Möglichkeit.

Block Fijok, Block Mette Pfeffer und Levinska nutzte nach intensiven 129 Minuten den zweiten Matchball für das Team von Alex Waibl.