Starker Auftritt, aber klare Niederlage: DSC-Schmetterlinge verlieren gegen Stuttgart

Der zweite Akt stand dem ersten in Sachen Klasse und Spannung in nichts nach. Die Stuttgarterinnen legten vor. DSC-Chefcoach Alex Waibl nahm beim Stand von 12:16 seine zweite Auszeit.

Noch ist nichts verloren: Am Mittwoch kann der DSC im zweiten Halbfinal-Duell zurückschmettern. © Imago / Eibner

Im dritten Satz drehten Janiska & Co auf und führten über weite Strecken. Beim 13:8 waren es fünf Punkte Vorsprung, zu Beginn der Crunchtime immerhin noch drei beim 20:17.

Doch dann machte Stuttgart unter dem Jubel von 2038 Zuschauern fünf Zähler in Folge, hatte das Momentum jetzt auf seiner Seite und zog durch. Die eingewechselte Lara Berger brachte ihren Angriff nicht durch. Damit ging der Satz für die Dresdnerinnen 21:25 weg und das Spiel war nach 83 Minuten mit 0:3 verloren.

Diagonalangreiferin Berger sagte kurz nach der Niederlage: "Wir sind gut reingekommen. Die ersten beiden Sätze waren sehr eng. Wir haben mutig gekämpft, aber leider hat es nicht gereicht."

Topscorerin beim DSC war Kapitänin Janiska mit 15 Punkten. Das zweite Halbfinal-Duell der Serie "Best of three" steigt am Mittwoch um 19 Uhr in der Dresdner Margon Arena.