12.05.2026 14:31 Nächster Transfer-Knaller beim DSC: Vizemeister lockt Shooting-Star der Liga nach Dresden

Der DSC rüstet in der Volleyball Bundesliga weiter massiv auf: Außenangreiferin Mackenzie Foley kommt von Double-Sieger VfB Suhl an die Elbe.

Von Tina Hofmann

Dresden - Mit der Rückkehr von Zuspielerin Sarah Straube (24) und der Verpflichtung von Nationalspielerin Lena Kindermann (27) auf der Diagonalposition hatte der DSC bei der Kaderplanung bereits zwei dicke Ausrufezeichen gesetzt. Jetzt rüstet der Vizemeister weiter massiv auf. Mit Außenangreiferin Mackenzie Foley (24) von Double-Sieger VfB Suhl hat der Klub den nächsten Transfer-Knaller eingetütet.

Mackenzie Foley (24, M.) trug bisher das Trikot des VfB Suhl und wird ab der kommenden Saison den DSC im Außenangriff verstärken. © IMAGO / Christian Heilwagen Wie der DSC am Dienstag bekannt gab, unterschrieb der Shooting-Star der Volleyball-Bundesliga einen Vertrag für die kommende Saison. Kurz vor dem Start der Finalserie war der Coup bereits durchgesickert. Die US-Amerikanerin wurde in zwei von drei Final-Begegnungen von ihrem neuen Coach Alexander Waibl (58) zur wertvollsten Spielerin gewählt. In der kommenden Saison hat er die vielseitige Angreiferin nun in seinem Team. Der Deal dürfte schon seit Monaten perfekt gewesen sein. "Wir haben in der letzten Saison sechs Mal gegeneinander gespielt. Ich wusste allerdings schon nach dem ersten Spiel, dass Kenzie eine ganz außergewöhnliche Spielerin ist, die zwei für eine Außenangreiferin wesentliche Eigenschaften in hervorragender Form in sich vereint. Zum einen ist sie eine sehr, sehr stabile Annahmespielerin, die vielfältig annehmen kann. Und zum anderen hat sie eine Durchschlagskraft im Angriff, die sie ganz besonders macht", sagt der Coach. Diese Aussage legt nahe, dass Waibl seine Fühler ganz schnell nach der 24-Jährige ausstreckte, der Verein dann frühzeitig das Rennen um die Außenangreiferin machte. Da war noch lange nicht klar, dass sich beide Teams im Pokal-Halbfinale und dem Meisterschafts-Finale gegenüberstehen würden.

DSC rüstet für die kommende Saison massiv auf, der nächste Kracher ist schon in der Pipeline

Eine kommt, eine geht: Mackenzie Foley (l.) wird in der kommenden Saison den DSC verstärken, Marta Levinska (24, r.) hingegen hat sich aus Dresden verabschiedet. © IMAGO / Christian Heilwagen "Ich habe mich für Dresden entschieden, weil es sich von Anfang an wie der richtige Ort für mich anfühlte, um mich sowohl als Spielerin als auch als Mensch weiterzuentwickeln", erklärt Mackenzie Foley. Die "Vereinskultur, die Professionalität und die Leidenschaft für den Volleyball" beim DSC hätten sie nachhaltig beeindruckt, "und ich wusste, dass dies ein Umfeld ist, in dem ich Teil sein möchte." Foley war in der abgelaufenen Saison die herausragende Außenangreiferin der Liga, die nicht nur im Angriff die Konkurrenz hinter sich ließ, sondern auch ganz stark annehmen, aufschlagen und blocken kann. Als Außen durchbrach sie in der Statistik sogar die Phalanx der Mittelblockerinnen der Liga, landete hinter DSC-Girl Mette Pfeffer (20) nach der Hauptrunde auf Platz zwei. Foley gilt als die stärkste Außenblockerin in Deutschland. DSC Volleyball Nach Sensations-Rückkehr von Straube: DSC landet nächsten Transfer-Coup "Dazu kommt noch eine tolle Persönlichkeit. Sie ist eine Wettkämpferin und eine Spielerin, die ihre Mitspielerinnen besser macht. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr", blickt Alexander Waibl voraus. "Mit dieser Topverpflichtung unterstreicht der Dresdner SC seine Ambitionen für die kommende Saison", sagt der Verein selbst. Mit Diagonalangreiferin Maia Dvoracek (27) hat der Klub nach TAG24-Informationen den nächsten Kracher schon in der Pipeline und dürfte in der kommenden Spielzeit einen Angriff aufs Triple wagen.

Der DSC-Kader für die kommende Saison