Suhl zu stark! Meister-Traum des DSC schon geplatzt

Suhl - 20.23 Uhr platzte der große Comeback-Traum der DSC-Schmetterlinge endgültig. Beim euphorischen Suhler Jubel blieb den Dresdnerinnen nur die Zuschauerrolle und der Kampf gegen die Tränen. Denn auch in Spiel drei der Final-Serie setzte es gegen den neuen deutschen Meister VfB Suhl eine Pleite, erneut ein 0:3 (20:25, 16:25, 22:25).

Der Dresdner Block war nicht so stabil, wie er hätte sein müssen. © Bastian Frank

"Das ist nicht das Ergebnis, worauf wir gehofft haben", sagte Marta Levinska, die MVP der Saison, nach der Niederlage und gestand: "Jetzt im Moment fühlt es sich scheiße an. Aber wir sollten stolz darauf sein, was wir erreicht haben."

Viele der 1800 Fans strömten schon zwei Stunden vor Spielbeginn in die Halle, um sich einen der Stehplätze in der ersten Reihe zu sichern. Auch eine Stunde vor Start staute es sich am Einlass bis weit auf die Straße zurück.

Die Abendkasse machte gar nicht erst auf - längst ausverkauft. Alle Suhler wollten ganz nah bei der historischen Chance auf den ersten Meistertitel der 35-jährigen Vereinsgeschichte in der Wolfsgrube dabei sein.

Nur die DSC-Schmetterlinge und ihre knapp 60 mitgereisten Fans hatten darauf so gar keinen Bock und wollten den Party-Crasher spielen.