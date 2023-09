Trotz wirtschaftlicher Sorgen: Viel Spaß beim Mannschafts-Shooting des DSC!

Dresden - Ein Fotoshooting mit Symbolwirkung? Die Schmetterlinge vorm Dresdner SC posierten am heutigen Mittwoch fürs neue Mannschaftsbild. Und dies auf dem Gelände der Elbe Flugzeugwerke Dresden ...

Posieren vor dem A330: Geht es für die DSC-Schmetterlinge in der kommenden Saison auch steil nach oben? © Lutz Hentschel

Die Firma hat als Spezialist für den Umbau von Passagier- zu Frachtfliegern weltweit einen guten Ruf. "Und jetzt sind sie Sponsor bei uns. Wir hatten schon vor Jahren den Wunsch, hier ein Mannschaftsbild zu machen - jetzt hat es geklappt", freute sich DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann (36).



So posierten Sarah Straube (21) & Co. am Mittwoch vor einem weißen A330. Dieser transportierte vor kurzem noch über 300 Menschen im Auftrag von Thai Airways von A nach B. Nach dem Umbau wird es Fracht von bis zu 63 Tonnen.

Wie passend, der Deutsche Meister von 2021 muss auch einiges "umbauen". Wie schwierig die wirtschaftliche Lage ist, wollen Zimmermann & Co. am Freitag erklären.

Sportlich ist Coach Alex Waibl (55) gerade dabei, die neuen Spielerinnen zu integrieren. "Da stand zuletzt viel Athletik und individuelles Training im Fokus", erklärte der 55-Jährige. "Am Wochenende starten wir bei einem Turnier im tschechischen Varnsdorf."