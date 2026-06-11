Viele Erkenntnisse in Kanada: DSC-Nationalspielerinnen richten Blick nach vorn

Dresden - Die Rückreise lief für die deutsche Nationalmannschaft im Gegensatz zum Hinflug nach Kanada ohne Probleme. Im Gepäck hatten Mette Pfeffer (20), Sarah Straube (24) & Co. nicht so viele Punkte wie geplant, aber neues Wissen.

Ihre Pässe waren nicht perfekt, die Einsatzzeit gering: Sarah Straube (24) hat wie der Rest des DVV-Teams Luft nach oben. © IMAGO/Orange Pictures

"Der Start in die Nations League hat uns gezeigt, wozu wir als Team in der Lage sind", betonte Straube. "Die Niederlage gegen die Ukraine brachte uns zwar etwas aus dem Rhythmus, hat uns aber wichtige Erkenntnisse für die weitere Entwicklung geliefert."

Denn trotz ungeplanter und wetterbedingter Zwischenlandung in Toronto bei der Anreise starteten die DVV-Mädels erfolgreich gegen Gastgeber Kanada in Quebec. Danach folgte das Duell mit den Ukrainerinnen.

Da wurden die DSC-Zuspielerin und ihr Team letztlich nicht für die Aufholjagd belohnt. Sie verloren im Tiebreak. Zum Abschluss gab es gegen Japan und die USA zwei glatte Pleiten. Am Ende vier Punkte in Woche eins.

"Jetzt richten wir den Blick nach vorn. Die Woche in Kienbaum wollen wir nutzen, um intensiv zu arbeiten, an unseren Abläufen zu feilen und die nächsten Schritte zu machen", so die DSC-Rückkehrerin.