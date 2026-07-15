Hammerlos in der Champions League! DSC spielt gegen zwei italienische Top-Teams und polnischen Vizemeister
Luxemburg - Hammerlos in der Champions League! Die Volleyball-Girls des DSC haben bei der Auslosung für die Königsklasse drei starke Gegner erwischt. Die Fans dürfen sich bei den Heimspielen auf absolute Highlights freuen.
In Pool B muss das Team von Trainer Alexander Waibl (58) wie schon in der Vorsaison gegen den italienischen Meister Imoco Volley Conegliano ran. Die Mannschaft ist zudem italienischer Cupsieger, wurde bei der Klub-WM Zweiter und in der Champions League Dritter.
Als zweiten Gegner zog der italienische Nationalspieler Alessandro Michieletto (24) mit KS Developres Rzeszow den polnischen Vizemeister aus dem Lostopf. Und dann hatte der deutsche Vizemeister ein wenig Pech, denn mit Igor Gorgonzola Novara folgte das nächste Top-Team. Da die Mannschaft eine Wildcard erhielt, dürfen zwei Mannschaften aus dem gleichen Land in der Gruppe gegeneinander spielen.
"Eine wahnsinnig attraktive Gruppe. Sportlich maximal herausfordernd und schwer. Zwei italienische und das polnische Top-Team. Aber genau dafür spielen wir Champions League. Gegner auf Weltklasseniveau, die uns extrem fordern, aber auch weiterbringen werden", erklärte Waibl zur Auslosung. Insgesamt hat der DSC damit drei feste Heimspiele und drei feste Begegnungen auswärts. Die Gruppenphase beginnt im November.
Insgesamt kämpfen 20 Teams in fünf Gruppen um das Weiterkommen. Die Gruppenersten ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die Gruppenzweiten und der beste Gruppendritte spielen in einer Play-off-Runde um den Einzug ins Viertelfinale. Die verbleibenden Dritten dürfen im CEV-Cup weiterspielen, die Gruppenvierten sind raus.
Wiedersehen mit ehemaligen DSC-Girls und Treffen deutscher Nationalspielerinnen
Die Gegner haben es allesamt in sich. Neben Conegliano, das alle Top-Stars aus der vergangenen Saison halten konnte, kommt es beim Aufeinandertreffen mit Novara zum Duell mit den beiden deutschen Nationalspielerinnen Emilia Weske und Lina Alsmeier (26). Auch Diagonalangreiferin Kaja Grobelna (31) kennt der DSC bestens aus der Bundesliga (Stuttgart).
Allerdings musste der Klub jüngst eine Schock-Nachricht verdauen, da sich die brasilianische Mittelblockerin Julia Kudiess (23) bei der Nations League einen Riss des vorderen Kreuzbandes zuzog und längere Zeit ausfällt.
Beim polnischen Vizemeister Developres Rzeszów spielen mit den beiden Angreiferinnen Marrit Jasper (30) und Mika Grbavica (24) ebenfalls zwei ehemalige DSC-Girls.
In der vergangenen Saison schied der DSC nach der Gruppenphase in der Königsklasse aus, qualifizierte sich aber als Dritter des Pools für den CEV-Cup und erreichte dort das Halbfinale. Nach zwei engen 2:3-Niederlagen gegen Chieri schied das Team aus dem internationalen Geschäft aus.
Der Deutsche Meister aus Suhl trifft in Pool E auf Budowlani Lodz, C.S.O. Voluntari sowie Galatasaray Istanbul. Die Heimspiele des DSC steigen am 1./2./3. Dezember, am 26./27./28. Januar 2027 sowie am 3. Februar 2027.
Titelfoto: Imago / Lutz Hentschel