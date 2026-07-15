Hammerlos in der Champions League! DSC spielt gegen zwei italienische Top-Teams und polnischen Vizemeister

Luxemburg - Hammerlos in der Champions League! Die Volleyball-Girls des DSC haben bei der Auslosung für die Königsklasse drei starke Gegner erwischt. Die Fans dürfen sich bei den Heimspielen auf absolute Highlights freuen.

Trainer Alexander Waibl (58) freut sich mit seiner Mannschaft auf drei Heimspiel-Festtage. © Imago / Lutz Hentschel

In Pool B muss das Team von Trainer Alexander Waibl (58) wie schon in der Vorsaison gegen den italienischen Meister Imoco Volley Conegliano ran. Die Mannschaft ist zudem italienischer Cupsieger, wurde bei der Klub-WM Zweiter und in der Champions League Dritter.

Als zweiten Gegner zog der italienische Nationalspieler Alessandro Michieletto (24) mit KS Developres Rzeszow den polnischen Vizemeister aus dem Lostopf. Und dann hatte der deutsche Vizemeister ein wenig Pech, denn mit Igor Gorgonzola Novara folgte das nächste Top-Team. Da die Mannschaft eine Wildcard erhielt, dürfen zwei Mannschaften aus dem gleichen Land in der Gruppe gegeneinander spielen.

"Eine wahnsinnig attraktive Gruppe. Sportlich maximal herausfordernd und schwer. Zwei italienische und das polnische Top-Team. Aber genau dafür spielen wir Champions League. Gegner auf Weltklasseniveau, die uns extrem fordern, aber auch weiterbringen werden", erklärte Waibl zur Auslosung. Insgesamt hat der DSC damit drei feste Heimspiele und drei feste Begegnungen auswärts. Die Gruppenphase beginnt im November.

Insgesamt kämpfen 20 Teams in fünf Gruppen um das Weiterkommen. Die Gruppenersten ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die Gruppenzweiten und der beste Gruppendritte spielen in einer Play-off-Runde um den Einzug ins Viertelfinale. Die verbleibenden Dritten dürfen im CEV-Cup weiterspielen, die Gruppenvierten sind raus.