Visum da, DSC-Neuzugang Demidova endlich angekommen

Dresden - Als Victoria Demidova am gestrigen Dienstagmorgen gegen neun in Berlin gelandet war, fielen bei DSC -Geschäftsführerin Sandra Zimmermann viele Steine ab. Nach "nervenaufreibenden Monaten" kann das russische Talent beim Bundesligisten spielen ...

"Sie wird die erste Woche noch mit in Dresden sein", verriet Zimmermann. Dadurch kann sich die Hoffnungsträgerin in Ruhe einleben. Immerhin ist sie nicht als Ersatzspielerin verpflichtet worden.

Die 1,84 Meter große Spielerin soll ihre Physis und Angriffshärte ausspielen und sich in der Starting Six etablieren. Am gestrigen Dienstagnachmittag trainierte sie bereits das erste Mal mit dem Rumpfteam in der Margon Arena.

"Ich freue mich sehr, nach Dresden zu kommen. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das Trainer Alexander Waibl in mich setzt, und werde versuchen, dieses Vertrauen durch meine Erfolge auf dem Spielfeld und meine Arbeit zu rechtfertigen", hatte Demidova bei ihrer Verpflichtung gesagt.