Weihnachtsstress bei den DSC-Mädels: "Ganz ohne Volleyball gehts doch nicht"

Die kurze Pause wurde von Lena Linke (21) und Lotte Goertz (19, v.r.) für einen Weihnachtsmarkt-Besuch genutzt. © privat

Das liegt am Terminkalender: Nach dem Sieg im Pokal-Halbfinale bei Potsdam ging es in einen sechstägigen Kurzurlaub. Bereits am ersten Weihnachtsfeiertag wird nämlich schon wieder in der Margon Arena für den Jahresabschluss zu Hause gegen Schwerin (Samstag, 17.45 Uhr) geackert.

Die freie Zeit nutzten die Mädels ganz unterschiedlich: Die Belgierin Nathalie Lemmens (29) ist in ihre Heimat zu ihrer Familie gereist. "Ich treffe mich mit meinen Freunden und werde viel mit meinem Hund kuscheln", erklärte sie.

Bei Lena Linke (21) war die Vorfreude auf ein paar Weihnachtsklassiker groß. Neben dem Besuch in der Kirche kommt an Weihnachten Kartoffelsalat auf den Tisch. "Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es Gans mit Rotkohl und Klößen", so die 21-Jährige. Und auch der Besuch auf dem Striezelmarkt durfte nicht fehlen.